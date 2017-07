Video: Brandenburg aktuell | 03.07.2017 | Carsten Krippahl

Hochwasser in Gemeinde bei Oranienburg - Land Brandenburg sagt Leegebruch Hilfe zu

03.07.17 | 19:48 Uhr

Leegebruch kämpft auch Tage nach den massiven Regenfällen noch immer gegen die Wassermassen an. Viele Haushalte haben kein Strom und Probleme mit dem Abwasser. Das Land Brandenburg sagte der Gemeinde Hilfe zu - statt Geldsäcken gibt es jedoch vorerst nur Sandsäcke.



Das Brandenburger Innenministerium hat den Menschen in Leegebruch in Oberhavel Hilfe bei der Bewältigung der Probleme durch das Hochwasser zugesagt. Ingo Decker, Sprecher des Innenministeriums, teilte am Montag mit, das Land Brandenburg werde den Menschen in Leegebruch helfen, "wo es nur möglich ist". So habe die Polizei am Wochenende unterstützt, unter anderem mit einem Hubschrauber. Aus Beständen des Landes seien am Montag 20.000 Sandsäcke zugesagt worden. Auch entsprechende Füllmaschinen würden voraussichtlich zur Verfügung gestellt, so Decker.



Innenstaatssekretärin Katrin Lange wollte sich vor Ort ein Bild machen und mit dem Landrat Ludger Weskamp (SPD) abstimmen, welche weitere Unterstützung des Landes gebraucht werde. "Wir können technische und organisatorische Hilfe geben", sagte Lange.



Nach den massiven Regenfällen in Leegebruch bei Oranienburg arbeiten die Helfer weiter an der Beseitigung des Wassers. Derzeit seien 15 Teams mit Pumpen im Einsatz, teilte der Sprecher des Landkreises Oberhavel, Ronny Wappler, am Montag mit. Die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk hätten rund um die Uhr 110 Kräfte im Einsatz. Viele Keller stünden noch unter Wasser.

Straßen weitestgehend trocken

"Wir haben die Lage im Griff, und ich bin froh, dass die getroffenen Maßnahmen wirken“, sagte Landrat Weskamp am Montag. Die Straßen seien weitestgehend abgetrocknet und befahrbar. "Doch in einigen tiefer gelegenen Bereichen wird es noch einige Tage dauern, bis tatsächlich alles trockengelegt werden kann", so Weskamp weiter.



Am Montagnachmittag hatten noch 22 Häuser keinen Strom. Rund 100 Haushalte waren nach wie vor vom Abwassersystem komplett abgeschottet. 400 Anschlüsse sind teils noch von der Störung betroffen. In der Gemeinde stand das Wasser stellenweise noch knöcheltief. Ein Amtsarzt warnte davor, ohne Schutzkleidung durch das verschmutze Wasser zu waten. Es bestehe ein Risiko für Krankheitserreger und Blaualgen. Außerdem sei durch die gestiegenen Pegel in den verschiedenen Seen auch die Gefahr des Abrutschens der Uferzonen nicht ausgeschlossen, warnte der Amtsarzt.

Mehr zum Thema Hochwasser in Gemeinde bei Oranienburg - Leegebruch steht noch immer unter Wasser Der Pegel ist zwar zurückgegangen, aber in und um Leegebruch bei Oranienburg steht auch Montagfrüh noch das Wasser. Die Aufräum- und Abpumparbeiten laufen weiter, mehrere Feuerwehren sind im Einsatz.



Schäden noch nicht abzuschätzen

Laut Landkreis sollten auch Badeseen gemieden werden, da diese durch das Abwasser verunreinigt sein könnten. Probleme mit dem Leitungswasser gebe es allerdings nicht.



Der Kreis Oberhavel werde den Hochwasser-Einsatz noch mehrere Tage steuern, sagte Vize-Landrat Egmont Hamelow (CDU) am Rande eines Termins in Potsdam. Der Führungsstab des Kreises bleibe erhalten, bis sich die Lage entspannt habe. Die Schäden an den Häusern seien noch nicht abzuschätzen. Die vorsorglich eingerichteten Notquartiere würden von betroffenen Anwohnern allerdings kaum angefragt.



"Mit den direkten Folgen haben wir noch einige Zeit zu kämpfen", sagte Oberhavel-Landrat Ludger Weskamp (SPD) dem rbb. Man habe für die Betroffenen ein Spendenkonto eingerichtet "um Mittel für diejenigen zur Verfügung zu stellen, die besonders hart betroffen sind."



Weskamp wehrte sich zugleich gegen Vorwürfe, der Kreis habe der Gemeinde zu spät Unterstützung zukommen lassen. Man habe die Situation nicht unterschätzt, sagte er.



Bis zu 250 Liter Niederschlag pro Quadratmeter waren alleine an einem Tag in Leegebruch gefallen

Große Schäden im Ort - dennoch kein Katastrophenalarm

Der Landkreis hatte am Samstagabend die Koordinierung des Einsatzes übernommen, weil sich die Gemeinde selbst überfordert sah. Zu wenig eigene Freiwillige Feuerwehrleute sowie nicht vorhandenes Fachwissen erschwerten es der Gemeinde, mit dem Ausnahmezustand umzugehen, hatte der amtierende Bürgermeister Martin Rother erklärt. Der Bürgermeister sieht zudem eine Kostenlawine auf seine Gemeinde zurollen. "Weil aus rechtlichen Gründen kein Katastrophenalarm ausgerufen wurde, muss Leegebruch für alle Kosten geradestehen. Wäre der Alarm ausgerufen worden, hätte der Kreis sofort übernommen und auch in der Kostenfrage wäre er federführend gewesen. Landrat Weskamp hatte die Entscheidung gegen den Katastrophenalarm damit begründet, dass keine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben bestehe.



Bis zu 250 Liter pro Quadratmeter

Allein am Donnerstag waren bis zu 250 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gefallen. Da die Ortschaft in einer Senke liegt, läuft das Wasser aus der Umgebung dort zusammen. In der Folge liefen Keller und Straßenzüge voll, Gemeindeteile waren von der Stromversorgung abgeschnitten. Erste Abpumpversuche brachten zunächst Entspannung. Immer wieder nachdrängendes Wasser erschwerte jedoch die Pumparbeiten.





Mit Informationen von Yvonne Krause und Lisa Steger, Antenne Brandenburg



Sendung: Antenne Brandenburg, 03.07.2017, 17.00 Uhr