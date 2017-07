Gemeinde bei Oranienburg unter Wasser - Hochwasser in Leegebruch sinkt nur langsam

02.07.17 | 13:40 Uhr

Während sich die Lage nach dem Dauerregen andernorts entspannt hat, steht in Leegebruch bei Oranienburg noch immer das Wasser. Seit Samstagabend koordiniert der Landkreis die Hilfe, gibt aber noch keine Entwarnung.

Das Hochwasser im brandenburgischen Leegebruch (Oberhavel) bei Oranienburg sinkt langsam, doch die Lage ist noch immer angespannt. Teile des Ortes standen am Sonntag nachwievor unter Wasser. Da die Ortschaft in einer Senke liegt, läuft das Wasser aus der Umgebung dort zusammen, die Kanalisation ist zusammengebrochen. Auch die Stromversorgung war teilweise unterbrochen.

Der Sprecher des Landkreises Oberhavel, Ronny Wappler, sagte am Sonntagmorgen dem rbb, dass sich die Lage zumindest allmählich entspanne. Inzwischen seien mehr Straßen befahrbar, so Wappler. Das sei Voraussetzung dafür, dass wirksam mit dem Abpumpen des Wassers aus Kellern und von Grundstücken begonnen werden könne. Denn sonst laufe das Wasser wieder in die Gebäude zurück.

Abpumpen soll am Sonntag beginnen

Allerdings könne noch keine Entwarnung gegeben werden, betonte Wappler. Man hoffe, dass man im Laufe des Sonntags mit den ersten Abpum-Arbeiten beginnen könne. In der Nacht hatten Helfer mit Pumpen und Sandsäcken versucht, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Die Freiwilligen hätten dafür gesorgt, dass ein sehr durchfeuchteter Graben vor Ort nicht weiter ausgebrochen sei, erklärte Landkreis-Sprecher Wappler. "Da war die Situation zeitweise etwas dramatisch." Das beherzte Zugreifen der Menschen habe aber dazu beigetragen, dass in der Nacht die Lage ruhig geblieben sei.

Große Schäden im Ort - dennoch kein Katastrophenalarm

Zuvor hatte Landrat Ludger Weskamp (SPD) die Schäden als sehr groß bezeichnet. Der Landkreis übernahm am Samstagabend die Koordinierung des Einsatzes, weil sich die Gemeinde selbst überfordert sah. "Wir haben gerade mal 30 eigene Freiwillige Feuerwehrleute. In der Verwaltung sitzen 28 Angestellte", klagte der amtierende Bürgermeister Martin Rother. Dazu komme, dass die Gemeinde aufgrund der besonderen geografischen Lage des Ortes mit 6.500 Einwohnern in einem ehemaligen Sumpfgebiet nicht über das Fachwissen verfüge, mit diesem "Ausnahmezustand" umzugehen, unterstrich Rother.

"Mein Grundstück steht 15 Zentimeter unter Wasser"

Vereinzelt verlangten Einwohner, dass der Katastrophenfall ausgerufen wird. "Mein ganzes Grundstück steht 15 Zentimeter unter Wasser und niemand hilft uns", klagte Anwohner Uwe Krüger. Trotz der angespannten Situation wollte der Landrat allerdings nicht den Katastrophenfall auslösen. Es bestehe keine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben, begründete er am Samstag im rbb die Entscheidung. "Wir tun aber alles, um die Menschen und das Eigentum zu schützen und sind deswegen rund um die Uhr im Einsatz." Aktuell sind 150 Feuerwehrleute aus ganz Oberhavel im Einsatz. Dazu kommen eine Handvoll Helfer vom THW. Ein Polizeihubschrauber kreiste am Sonntagmittag über der Gemeinde, um den Helfern per Videoaufnahmen einen Überblick zu verschaffen.

Wasser kommt immer wieder zurück

Wegen der angrenzenden Trassen der Bundesstraße 96 und des Berliner Autobahnrings kann in Leegebruch das Wasser kaum abfließen. Allein am Donnerstag waren mehr als 230 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gefallen. In der Folge liefen Keller und Straßenzüge voll, Gemeindeteile waren von der Stromversorgung abgeschnitten. Erste Abpumpversuche brachten zunächst Entspannung. Immer wieder nachdrängendes Wasser erschwerte jedoch die Pumparbeiten.

Mit Informationen von Yvonne Krause, Antenne Brandenburg Sendung: Antenne Brandenburg, 02.07.2017, 10.00 Uhr