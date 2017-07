Gerade einmal vier Wochen ist es her, dass Leegebruch quasi im Regen versank. Nun laufen die Keller der Einwohner der Oberhavel-Gemeinde wieder voll, stehen Straßen unter Wasser. Und auch eine Siedlung in Berlin leidet unter den Regenmengen.

Nach Auskunft des Bauamtschefs Norman Kabuß steht die zentrale Ortsstraße am Mittwoch wieder unter Wasser. "Das Problem ist, dass der Grundwasserspiegel in nur 20 Zentimeter Tiefe steht", erklärte er. Zudem gibt es im gesamten Ort Probleme mit dem Abwasser, wie die Gemeinde auf ihrer Internetseite mitteilt. Das Problem in Leegebruch ist, dass für die Kanalisation Unterdruck gebraucht wird. Doch das funktioniert wegen des drückenden Grundwassers nicht.

Mit Pumpen werde seit Dienstag versucht, das Wasser in einen Graben an der B96 zu drücken, damit es abfließen könne, erklärte der Bauamtschef. So schlimm wie nach dem Starkregen vor vier Wochen sei es zwar nicht. Jedoch stünden auch jetzt wieder zahlreiche Keller unter Wasser.

Bei dem Starkregen Ende Juni waren im Raum Leegebruch rund 260 Liter Regen pro Quadratmeter niedergegangen – so viel wie sonst in einem halben Jahr. Straßen waren überflutet, Keller vollgelaufen. Teilweise war in dem Ort der Strom tagelang ausgefallen. Weil Leegebruch in einer Senke liegt, konnte das Wasser nicht einfach abgepumpt werden.