THW beendet Einsatz in Leegebruch

Noch am Samstag stand das Wasser im brandenburgischen Leegebruch in den Straßen. Dennoch hat sich die Lage mittlerweile soweit normalisiert, dass das Technische Hilfswerk seinen tagelangen Einsatz beendet hat. Nun soll ein Nothilfefonds eingerichtet werden.

Das Technische Hilfswerk (THW) hat seinen mehrere Tage andauernden Einsatz nach dem Starkregen der vergangenen Woche in der Gemeinde Leegebruch (Oberhavel) beendet. Seit dem 1. Juli sei aus dem Moorgraben ununterbrochen Wasser in das Veltener Hafenbecken geleitet worden, teilte Kreisbrandmeister Steffen Malucha am Sonntag mit. Die Stände der Messpegel haben sich den Angaben zufolge normalisiert und sinken weiter.