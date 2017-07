Auf der Lichtensteinbrücke zwischen dem Tiergarten und Zoologischen Garten in Berlin ist am Donnerstagmorgen ein verdächtiger Gegenstand entdeckt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei Berlin auf Nachfrage von rbb|24 mitteilte, ist ein Team der Kriminaltechnik zum Fundort unterwegs. Es sei aber noch unklar, um was für einen Gegenstand es sich handelt.

Die Fußgängerbrücke ist zur Stunde ebenso gesperrt wie der Landwehrkanal für den Schiffsverkehr direkt unter der Brücke.

Sendung: Inforadio, 27.07.2017, 9:40 Uhr