In Berlin und Brandenburg erleben die beiden großen christlichen Kirchen eine ungleiche Entwicklung. Im Erzbistum Berlin legte im vergangenen Jahr die Zahl der Katholiken um 0,67 Prozent auf 412.250 Menschen zu. Bei der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) ging die Zahl um 2,09 Prozent auf 980.670 Menschen zurück. Das geht aus der am Freitag veröffentlichten Mitgliederstatistik aus Daten der Meldebehörden der Länder hervor.



Leicht gestiegen ist im Bereich der EKBO die Zahl der Eintritte und Taufen. So wurden 6.472 Menschen getauft (2015: 6.170) und 1.086 Menschen (2015: 905) neu aufgenommen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Austritte bei den Protestanten weiter zurückgegangen. So kehrten 2016 knapp 12.000 Menschen der Kirche den Rücken. 2015 waren es noch knapp 500 Austritte mehr.



Bei den Katholiken stieg die Mitgliederzahl in Berlin um knapp 1.000 auf 331.431 Menschen. Im Brandenburger Bereich des Erzbistums gab es einen leichten Zuwachs um rund 1.500 Mitglieder auf 66.306. In Vorpommern hielt sich die Zahl mit 14.513 Katholiken nahezu gleich.

