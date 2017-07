Zunächst hatte er alle Vorwürfe abgestritten - nun aber hat ein Mann aus Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz) gestanden, dass er seine Freundin in Phuket getötet hat.

Er habe seine thailändische Lebensgefährtin erwürgt, sagte der 36 Jahre alte Brandenburger im Verhör. Das teilte ein Sprecher der Polizei in Bangkok der Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch mit. Nun soll ihm in Thailand der Prozess gemacht werden, bis dahin sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Im vergangenen Jahr war er nach Thailand gezogen und hatte dort das spätere Opfer kennengelernt. Er arbeitete auf der Insel Phuket als Fitnesstrainer. Seine 35 Jahre alte Lebensgefährtin soll später über die extreme Eifersucht des Lübbenauers geklagt haben. Nach Angaben von Nachbarn gab es zwischen den beiden immer wieder Streit.