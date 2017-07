Nach einer teilweisen Sperrung in Pankow fahren die S-Bahnen sowie der Fernverkehr wieder. Bei Bauarbeiten war am Donnerstagvormittag zwischen Pankow-Heinersdorf und Blankenburg vermeintliche Weltkriegsmunition gefunden worden, das hatte die Bundespolizeidirektion Berlin am Donnerstagvormittag gemeldet. Der herbeigerufene Kampfmittelräumdienst der Berliner Polizei erkannte die Fundstücke jedoch als "nicht gefährlich", so ein Pressesprecher der Berliner Polizei gegenüber rbb|24. "Daher fahren jetzt auch die Bahnen wieder".



Die S-Bahn-Linien S2, S8 und S9 sowie der Fernverkehr waren teilweise gesperrt, inzwischen sind die Sperrungen wieder aufgehoben. Nach Angaben der Berliner S-Bahn kann es auf den genannten Linien weiterhin zu Verpätungen und Ausfällen kommen.