Der weit über Kreuzberg hinaus bekannte Kult-Dönerladen "Mustafa's Gemüse Kebap" eröffnet eine zweite Filiale, allerdings nicht in Berlin. Wie zunächst die "Süddeutsche Zeitung" (SZ) online berichtet , eröffnet demnächst ein Ableger in der Münchner Sonnenstraße unweit des Karlsplatz.

Unter dem Facebook-Eintrag überschlagen sich die Vorfreude-Bekundungen: "Mein Wunsch geht in Erfüllung", schreibt eine Nutzerin. Ein anderer: "Wooooow. Das bedeutet, endlich ordentlicher Döner in Bayern." Anscheinend gibt es schon länger ein Döner-Defizit in der bayrischen Hauptstadt. "Aber bitte den Geschmack so lassen wie er ist und nicht vermünchnern", lautet ein Kommentar.

Öffnen soll die Münchner Filiale am 3. August. Derzeit finden noch Renovierungs- und Aufbauarbeiten in dem Laden statt. Dort findet sich auch ein zweisprachiger Aushang, mit dem die Betreiber auf Deutsch und Türkisch nach Verkäufern und Küchenhilfen suchen.

In Berlin gibt es "Mustafa's Gemüse Kebap" bereits seit mehr als zehn Jahren. Auch dank cleverem Marketing findet sich der Laden mittlerweile als kulinarischer Tipp in vielen Berlin-Reiseführern wieder. Unter den gut 1.600 Berliner Döner-Imbissen ist er zudem der einzige, der einen eigenen Kinospot hat.

So bildet sich an dem Dönerstand auf dem Kreuzberger Mehringdamm zu jeder Tag- und Nachtzeit eine lange Schlange. "4 Stunden! Bin ich vor 2 Jahren in der Kälte für den Döner angestanden. Ich wollte es einfach wissen", gibt eine Kebab-Fan auf der Facebook-Fanseite zu. Ob dies nun auch den Münchner Döner-Liebhabern bevorsteht, ist unklar - aber die Angst ist schon da: "Ich befürchte zwar, dass Mustafa München genau so zur Touristenattraktion verkommt, wie es in Berlin seit 10 Jahren schon der Fall ist, freue mich aber dennoch extrem, wenn hier mal ein genießbarer Döner aufmacht", so ein weiterer Facebook-Nutzer.