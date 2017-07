Nach dem Dauerregen - In Leegebruch sind noch 80 Haushalte ohne Kanalisation

28.07.17 | 10:37 Uhr

Die Bewohner des Ortes Leegebruch leiden noch immer unter den Folgen des anhaltenden Regens der vergangenen Tage. Dutzende Haushalte sind noch nicht an die Abwasser-Entsorgung angeschlossen. Um die Schäden der Bauern kümmert sich die Landesregierung.

In Leegebruch bei Oranienburg (Oberhavel) sind nach dem Dauerregen immer noch rund 80 Haushalte von der Abwasser-Entsorgung abgeschnitten. Der Großteil solle am Freitag wieder an die Kanalisation angeschlossen werden, sagte der Geschäftsführer der Osthavelländischen Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung, Günter Fredrich, dem rbb. In Einzelfällen sei das nicht möglich, weil die Schächte immer wieder mit Grundwasser vollliefen.

Am Donnerstag waren in Leegebruch nach rbb-Informationen rund 500 Haushalte von der Kanalisation abgeschnitten. Als Abhilfe seien Chemie-Toiletten aufgestellt worden, sagte Bauamtsleiter Norman Kabuß. Der Ort ist von Überschwemmungen infolge des Dauerregens besonders stark betroffen, weil er in einer Senke liegt. Schon nach dem Starkregen Ende Juni stand dort das Wasser tagelang in den Straßen.

Prüfung von Hilfen für Bauern

Auch die Bauern in Brandenburg klagen über negative Folgen des ausgiebigen Regens der vergangenen Tage. Sie befürchten massive Ernteausfälle. Besonders die Getreideernte leide unter den hohen Niederschlagsmengen, hatte der Präsident des Brandenburger Landesbauernverbandes, Henrik Wendorff, am Donnerstag dem rbb gesagt. Am Freitagvormittag wollten Agrarstaatssekretärin Carolin Schilde und Landesbauernverbands-Präsident Wendorff prüfen, wie sie den betroffenen Landwirten helfen können. Dazu ist in Fehrbellin (Ostprignitz-Ruppin) ein Treffen mit Bauern geplant, die mit Ernte-Ausfällen zu kämpfen haben. Vor allem aus der Prignitz und dem Gebiet des Rhinluchs / Havelluchs nordwestlich von Berlin wurden Probleme durch unter Wasser stehende Flächen gemeldet. Da Getreide trocken geerntet werden muss, müsse die Ernte nach hinten verschoben werden, hatte Wendorff am Donnerstag erklärt. Außerdem leide aufgrund der Regenfälle die Qualität. Ausfälle gebe es auch bei Grünfutter und Stroh. Die Ausfälle könnten insgesamt ein Drittel oder sogar mehr betragen, hieß es.

Berliner Mäckeritzwiesen abgepumpt

Glück hatten die Bewohner der Siedlung Mäckeritzwiesen in Berlin-Tegel. Nachdem die Siedlung am Flughafen Tegel großflächig überflutet war, kam ihnen das Technische Hilfswerk (THW) am Donnerstag unbürokratisch zu Hilfe und pumpte das Wasser ab. Die Initiative ging von Mitgliedern des THW aus, die von der Situation in der Siedlung aus der rbb-Abendschau erfahren hatte - und davon, dass sich Bezirk und Senat nicht einschalteten. Dieses Vorgehen sei aber eine Ausnahme, betonte das THW. Denn das Technische Hilfswerk kann eigentlich nicht von Privatpersonen angefordert werden, das Land Berlin oder der Bezirk hätten um Hilfe bitten müssen.

Trockenere Wetteraussichten

Laut der Wetteraussichten scheint es zumindest in den kommenden Tagen in Berlin und Brandenburg trockener zu werden. Für Freitag ist ein Wechsel aus Sonne und Wolken bei maximal 25 Grad prognostiziert. Von Westen her kann es demnach allerdings stellenweise Schauer oder kurze Gewitter geben. Für Samstag ist bei bis zu 28 Grad stärkere Bewölkung vorhergesagt und im Norden etwas Regen. Der Sonntag soll viel Sonnenschein und schwüles Wetter bei rund 31 Grad bringen, später von Westen her Wärmegewitter.

Sendung: Brandenburg aktuell, 28.07.2017, 19.30 Uhr