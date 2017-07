Nach dem spektakulären Diebstahl einer millionenschweren Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum ist einer der vier Verdächtigen aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Gegen den 19-Jährigen gebe es keinen dringenden Tatverdacht mehr, gegen ihn werde aber weiter ermittelt, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

KaDeWe-Diebstahl, Goldmünzen-Raub, Überfall auf ein Pokerturnier: Immer wieder sind es in Berlin Großfamilien, die hinter großen und kleinen Straftaten stecken. Das LKA hat Probleme bei Prävention und Aufklärung. Und Gefängnisstrafen schrecken kaum ab. Von Wolf Siebert

Zwei entsprechende Haftbefehle seien deshalb aufgehoben, zugleich aber neue wegen gemeinschaftlichen Diebstahls ausgestellt worden. Dies ist laut Sprecherin das Ergebnis von Haftprüfungen, die die Verteidiger der Verdächtigen beantragt hatten. Den vierten Haftprüfungstermin soll es in der nächsten Woche geben.

Beim Erlass der Haftbefehle hatte die Staatsanwaltschaft noch mitgeteilt, sie gehe bei dem Diebstahl von einer organisierten Bandenstruktur aus. Das Amtsgericht Tiergarten teilte am Donnerstag allerdings mit, es sehe derzeit kein bandenmäßiges Vorgehen.

Nach intensiven Ermittlungen gegen einen arabischen Clan waren am 12. Juli vier Verdächtige zwischen 18 und 20 Jahren verhaftet worden. Alle Verhafteten seien miteinander verwandt, hieß es damals von der Staatsanwaltschaft.

Nach der Festnahme in der ersten Juli-Hälfte hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass die Ermittlungen sich gegen neun weitere Personen aus dem Bereich des Clans richteten, darunter auch Väter der Festgenommenen. Einer der Verdächtigen soll ein früherer Museumsaufseher sein, der aber nicht direkt zum Clan gehöre. Über den Aufseher kamen die Täter laut Ermittlungen an Insiderkenntnisse aus dem Museum.

Alle vier Männer haben sich laut Staatsanwaltschaft bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die drei, die weiter in U-Haft sind, wurden laut Angaben streng getrennt in der Berliner Jugendstrafanstalt untergebracht.

Die riesige, 100 Kilogramm schwere Münze mit einem reinen Goldwert von 3,7 Millionen Euro war Ende März gestohlen worden. Wie die Staatsanwaltschaft ebenfalls am Donnerstag mitteilte, werde es immer wahrscheinlicher, dass die millionenschwere Beute zerlegt wurde. Es sei Goldstaub sichergestellt worden, so eine Sprecherin. Beschlagnahmte Autos und Kleidung seien auf diese Spuren untersucht worden. Wegen des Goldabriebs werde davon ausgegangen, dass die kostbare Münze zerstört und in Stücken verkauft wurde.

Die kanadische Goldmünze mit dem Bild von Königin Elizabeth II. war die Leihgabe eines Privatmanns an das Berliner Bode-Museum. Die Polizei war den Tatverdächtigen durch Videoaufzeichnungen auf die Spur gekommen.