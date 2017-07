Im Zoologischen Garten in Berlin ist am Sonntag der Panzernashorn-Bulle Yohda gestorben. Yohda habe bereits am Samstag unter einer schweren Verstopfung gelitten und sei sonntags tierärztlich versorgt worden, wie der Zoo auf seiner Website mitteilte. Doch auch eine mehrstündige Behandlung habe den Darmverschluss nicht lösen können, heißt es weiter. Da eine Genesung unmöglich gewesen sei, habe man das Tier schließlich eingeschläfert.



Mit fast 31 Jahren wurde Yohda für Panzernashörner recht alt. Er wurde am 9. August 1986 in England geboren und kam 1997 aus Chester in den Zoo Berlin. Seine Söhne Jacob und Tarun leben in Warschau und Breslau.