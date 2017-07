Der Müggelsee ist der größte der Berliner Seen, beliebt bei Wassersportlern und seltenen Tierarten wie dem Fischotter. Um letztere besser zu schützten, wird der gesamte See nun zum Landschaftsschutzgebiet – ein Kompromiss mit Wassersportlern. Von Ariane Böhm

Regine Günther, Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, hat am Montag die Schutzverordnung für den Müggelsee unterzeichnet. Vorausgegangen war ein langer Streit. Bereits letzten Sommer legte die Senatsverwaltung einen Plan vor: Der Müggelsee und die angrenzenden Flächen sollten danach Landschaftsschutzgebiet, in Teilen sogar Naturschutzgebiet werden. In letzteren gelten besonders strenge Regeln: Das Betreten bestimmter Bereiche kann sogar gänzlich verboten werden.



Anwohner und Sportvereine hatten daher befürchtet, dass sie in Zukunft dort nicht mehr schwimmen, rudern, Boot fahren oder angeln können – und protestiert.

Sie waren erfolgreich, denn in der neuen Version der Verordnung fallen die Anteile an Naturschutzgebieten deutlich geringer aus: nur kleinere Randbereiche im Süden und Osten des Sees stehen unter Naturschutz. Um seltene Pflanzen und Tiere dennoch besser zu schützen, sollen die Uferbereiche des Müggelsees nicht mehr befahren werden. Dies will die Senatsverwaltung allerdings nicht durch ein Verbot, sondern durch ein freiwilliges Abkommen mit den Sportverbänden regeln.