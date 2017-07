Trinkende Berliner Bären - Berliner Polizei prüft Berichte über "Party-Abzeichen"

17.07.17 | 12:53 Uhr

Die Berliner Polizei prüft, ob Beamte möglicherweise falsche Wappen an ihren Uniformen getragen haben - mit trinkenden und kopulierenden Bären darauf. Das Motiv wurde nach Berichten über Berliner Party-Polizisten entworfen, jetzt soll es als Aufnäher kursieren. Von Friederike Steinberg

Die Berliner Polizei hat ihre Beamten ermahnt, auf den Uniformen nur die originalen Hoheitsabzeichen zu tragen und keine abgeänderten - beispielsweise mit feiernden Bären. Entsprechende Medienberichte bestätigte Polizeisprecher Windfrid Wenzel am Montag rbb|24.

Nach Angaben von "Bild" und "B.Z." hatten Beamte kürzlich veränderte Wappen an ihren Uniformen angebracht und öffentlich gezeigt. Die Zeitungen zeigen auf ihren Internetauftritten Bilder eines Aufnähers, der zwar an das Original mit Berliner Bär erinnert, tatsächlich aber Bären beim Trinken und beim Sex darstellt, unter einer schief hängenden Krone. "Die neuen Wappen wurden offenbar bereits von Polizeibeamten in der Öffentlichkeit an der Uniform getragen", heißt es bei der "B.Z." wörtlich.

Kandt bestätigt "kritikwürdiges Verhalten"

Das Motiv spielt an auf Vorfälle vor rund zwei Wochen: Berliner Polizisten, die wegen des G20-Gipfels nach Hamburg geschickt worden waren, hatten vorzeitig nach Hause zurückkehren müssen. Ihnen wurde vorgeworfen, in ihrer Unterkunft in Bad Segeberg exzessiv gefeiert zu haben. Dabei war auch von Sex in der Öffentlichkeit die Rede. Nach Überprüfungen sprach Polizeipräsident Klaus Kandt von "kritikwürdigem Verhalten". Unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorgänge hatte die Redaktion von "extra 3" das Motiv mit den Party-Bären entworfen, das jetzt zu Aufnähern verarbeitet wurde. Ein Redaktionsleiter bestätigte am Montag rbb|24, dass "extra 3" die Grafiken am 28. Juni im Internet und am 29. Juni auch im Fernsehen verbreitet habe. Unklar ist, wer jetzt die Aufnäher mit dem Motiv produziert hat.

Nachdem bekannt geworden sei, dass solche Aufnäher kursieren, seien die Polizisten nun intern informiert worden, sagte Polizeisprecher Wenzel: "Um den einen oder anderen zu schützen, der sich in dieser Sekunde nicht bewusst war, dass das nicht erlaubt ist." Wenzel erläuterte, es sei "völlig klar, dass solche Abzeichen nicht getragen werden dürfen". Der Polizeisprecher betonte zugleich, er habe "keine Erkenntnisse, in welchem Umfang sie verwendet wurden". "Wir haben nichts in den Händen." Wenzel verwies auch darauf, dass die bei "Bild" und "B.Z." gezeigten Aufnäher nicht an Uniformen zu sehen seien. Allerdings würde derzeit geprüft, ob es Erkenntnisse gibt, so Wenzel. Sollten Polizisten tatsächlich das Abzeichen getragen haben, sei dies ein Regelverstoß, so Wenzel. Inwieweit Beamte dafür disziplinarrechtlich belangt würden, hänge davon ab, wie und wo das Abzeichen gezeigt wurde. Sendung: radioBERLIN 88,8, 17.07.2017, 12.30 Uhr