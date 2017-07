Warm und nass – das sind die richtigen Bedingungen für eine gute Pilzernte. Und die gibt es aktuell. In Brandenburgs Wäldern und auf den Wiesen sprießt es bereits jetzt, also sehr früh im Sommer, sehr ordentlich. Die Pilzexperten allerdings warnen auch.

Der Regen und das nicht allzu heiße Sommerwetter lassen die Pilze in Brandenburgs Wäldern sprießen. "Für Juli haben wir ein außerordentlich gutes Pilzwachstum zu verzeichnen", sagte der erste Vorsitzende des Brandenburgischen Landesverbandes der Pilzsachverständigen in Potsdam, Wolfgang Bivour. "Ich kann mich nicht entsinnen, dass wir je so ein Wachstum zu dieser Zeit hatten."

In besonders großen Mengen wüchsen derzeit Täublinge, Pfifferlinge, Sommersteinpilze, Hexenröhrlinge, Maronen und Champignons. Auch seltene Arten wie den Tintenfischpilz könne man in diesen Wochen in Brandenburg finden, bevorzugt in Laubwäldern. "Dort gibt es deutlich mehr Arten", betonte Bivour.



Auslöser für das Wachstum sei der teils heftige Regen vor drei Wochen gewesen, erläuterte der Pilzsachverständige. Bis auf die Prignitz sei das ganze Land mit genügend Feuchtigkeit versorgt worden. Auch danach blieb die Witterung laut Angaben pilzfreundlich. In anderen Jahren sei es im Juli in der Regel deutlich trockener und heißer gewesen.