Was ist denn das Grüne?

Kinder haben am Donnerstag beim Spielen am Teutoburger Platz in Prenzlauer Berg ein Reptil gefunden. Die Berliner Polizei postete auf Facebook ein Foto des Exoten und erklärte, Beamte hätten das Tier ins Tierheim gebracht. Auch auf Twitter verbreitete die Polizei die Bilder und wunderte sich, warum der vermeintliche Leguan vor dem blauen Polizeiauto seine grüne Farbe behalten hatte.