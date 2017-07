Fliegerbomben in Potsdam-Forst unschädlich gemacht

In Potsdam herrschte am Donnerstag Bombenalarm - mal wieder. Drei Fliegerbomben haben die Experten im Stadtteil Forst-Süd unschädlich gemacht. Es waren die Blindgänger 181, 182 und 183, die seit der Wende in der brandenburgischen Landeshauptstdt entdeckt wurden.