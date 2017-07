Im Prozess um eine Cannabis-Plantage mit mehr als 19.000 Hanfpflanzen in einer Lagerhalle in Berlin-Mariendorf hat der 55-jährige Angeklagte am Mittwoch die Aussage verweigert. Der Kunsthistoriker soll laut Anklage mit einem Komplizen auf einer Fläche von rund 800 Quadratmetern Cannabis angebaut haben.

Nach monatelangen Ermittlungen kam es am 7. Juli 2015 zu einem Großeinsatz der Polizei. Neben Pflanzen sei in einer Tiefkühltruhe auch gefrorenes Haschisch entdeckt worden, hieß es damals. "Das war eine Plantage mit einer Größenordnung, wie wir sie in Berlin noch nicht hatten", so ein Staatsanwalt. Zudem geht die Anklagebehörde davon aus, dass der Kunsthistoriker ukrainische Hilfsarbeiter im Umgang mit Hanf geschult habe. Auch für den Absatz der Ernten an einen bislang unbekannten Großabnehmer sei im Wesentlichen der Angeklagte verantwortlich gewesen.

Sendung: rbb Aktuell, 26.07.2017, 16:00 Uhr