Eine Diskussion über die Bestellung an einem Imbiss ist in eine handfeste Schlägerei ausgeartet. Ein Bierglas und eine Sitzbank seien dabei in der Nacht zu Sonntag durch die Luft geflogen, teilte die Polizei mit. Eine Gruppe von Gästen hatte in dem Imbiss am Kurt-Schumacher-Damm in Mitte lautstark ihre Bestellung diskutiert. Eine Frau sagte dabei immer wieder "Pommes". Ein Gast, der nicht zur Gruppe gehörte, merkte an, dass die Frau wohl Pommes wolle.