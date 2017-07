Radfahrerin in Treptow von Bus überrollt

In Berlin-Treptow ist eine Radfahrerin von einem Bus überrollt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei rbb|24 am Samstag mitteilte, hatte es offenbar eine Berührung zwischen Radfahrerin und dem Bus gegeben. In deren Folge stürzte die Frau und geriet mit den Beinen unter den Bus.

Für die Bergung der Radfahrerin war ein Hubschrauber im Einsatz. Das Unglück ereignete sich auf der Johannisthaler Chaussee. Die Polizei teilte mit, der genaue Unfallhergang müsse nun erst ermittelt werden.