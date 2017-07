Matthias M. Berlin Montag, 24.07.2017 | 13:25 Uhr

Ich fahre seit fast 30 Jahren durch diese Stadt. Ich habe keinen Punkt in Flensburg und bekomme im Jahr vielleicht zwei Knöllchen wegen zu hoher Geschwindigkeit. Meist in Brandenburg.



In Berlin gibt es doch gar keine Polizei. Hier kann jeder machen, was er will. Die Chance, mal erwischt zu werden, ist in keinem Bundesland so gering wie in Berlin. Und in keinem Bundesland ist es derart üblich, dass alle zu schnell fahren. Auf der Stadtautobahn fahren fast alle 90-100 km/h, auf 50er Straßen 60-80 und auf 30er Strecken nie unter 40. Auf dem Adlergestell fahren alle 90 km/h und auf der AVUS 120 km/h.



Wer Autoradio hört oder nen altes Handy mit Blitzer-App im Handschuhfach zur Warnung hat, wird auch kaum mal erwischt. Und wenn die Polizei mal blitzt, dann an bekannten Stellen mit VW Caddys, deren Aussehen und Kennzeichen im Internet zu finden ist. Funkstreifenwagen ignorieren fast alle Verkehrsverstöße. Da muss man schon an der Ampel mit Bierflasche und Handy in der Hand neben einer Streife stehen und von Dritten gesehen werden, dass die Polizisten tätig werden. Berliner Polizistenhaben grundsätzlich Sehstörungen.



Kurz: Der Berliner ist mit Sicherheit nicht der vorbildliche Autofahrer. Wir dürften eher die ausgeprägtesten Alltagsraser sein. Wer in Berlin die erlaubte Höchstgeschwindigkeit fährt, wird überholt, bedrängt und provoziert ein Hupkonzert.



Ich lebte übrigens mal drei Jahre in Leipzig. Die Leipziger fahren 45, wenn 50 km/h erlaubt sind. Sind zwei Geradeaus-Spuren an einer roten Ampel, bleiben alle in der rechten Spur stehen. Reißverschlussverfahren an Engstellen kennen sie auch nicht. Aber Blitzer, da machen sie Rekorde. Jede zweite Ampel hat einen festen Blitzer in Leipzig. Und oft blitzt der nicht nur bei Rotlichtverstößen, sondern auch gleichzeitig bei Überschreitung der Geschwindigkeit. Eine andere Welt, verglichen mit Berlin.