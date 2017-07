Im Kampf gegen Kinderpornographie im Internet haben Ermittler einen weiteren Erfolg verbuchen können. Im Rahmen einer mehrtägigen, bundesweiten Razzia gegen Kinderpornographie im Internet sind auch in Berlin und Brandenburg Wohnungen durchsucht worden.

Wie die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main am Donnerstag mitteilte, gibt es in Berlin drei Tatverdächtige, ebenso in Brandenburg. Insgesamt wurden bis Mittwoch in allen Bundesländern außer in Thüringen die Wohnungen von 67 Beschuldigten durchsucht. Die Ermittler stellten den Angaben zufolge vor allem Computer und Datenträger sicher.