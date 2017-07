Altbauruine am Berliner Hindenburgdamm

Die Dachplanen flattern im Wind, die Fassade bröckelt - ein Haus am Hindenburgdamm in Steglitz-Zehlendorf ist in einem erbärmlichen Zustand. Bisher bereitet niemand dem Leerstand ein Ende. Jetzt haben zum ersten Mal die Bezirksverordneten darüber diskutiert. Von Ansgar Hocke