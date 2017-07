Spots an für die neue "Abendshow" - live aus der aufregendsten Stadt der Welt! Seit fast 60 Jahren ist die "Abendschau" der treue Begleiter in Berlin. Jetzt geht's erst richtig los. Mit der "Abendshow"!



Überraschend, kantig, schräg. So wie Berlin. Mitten im modernen Studio-Set steht ein Moderationstisch frei nach dem ersten "Abendschau"-Möbel von 1958. Doch das frische Berlin-Magazin katapultiert den Retro-Charme mutig in die Jetztzeit und nimmt individuell und frech bis spöttisch Kurs auf die Themen der Metropole.



Das 45-minütige Magazin berichtet unterhaltsam-satirisch und politisch zupackend über die Geschicke der Stadt. Ein Metropolen-Format mit Relevanz und Glanz. Klar in der Sache, leicht im Ton, abwechslungsreich in der Form. Ab 7. September an jedem Donnerstag zur besten Sendezeit im rbb Fernsehen. Rund 100 Gäste können die Sendung live im Studio verfolgen.



Britta Steffenhagen und Marco Seiffert führen gemeinsam durch die "Abendshow". Spannung, wilder Humor und relevante Unterhaltung garantiert.