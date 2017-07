Einmal auffüllen bitte: Wer in Berlin unterwegs ist und eine Erfrischung braucht, der kann sich künftig in einigen Cafés und Geschäften kostenlos Trinkwasser nachfüllen lassen. Die Möglichkeit zum Wasser-Zapfen kann jeder anbieten - auch Privatpersonen.

Freies Nachfüllen von Getränken kennen andere Länder längst. Jetzt soll das zumindest mit Leitungswasser auch in Berlin an vielen Orten möglich werden. Das Umweltprojekt Refill Berlin will Cafés und Geschäfte dazu animieren, Stationen zum kostenlosen Wasserzapfen bereitzustellen.