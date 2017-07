Das könnte übel werden, wenn auch nicht so übel wie letzte Woche. Örtlich 40 Liter Regenwasser pro Stunde prophezeien die Meteorologen für Montag. Das Übel kommt aus dem Süden.

Das nasse Übel kommt aus Süden und Westen, genauer aus Spanien über Frankreich und Bayern und zwar in Form eines ertragreichen Regengebiets mit Unwettern im Schlepptau. "Feuchte Luft mit hohem Niederschlagspotential" nennt es Frank Abel. "Tief Wolf ist das. Und Tief Wolf kreist über uns und wandert nach Norden."

Andauernd Regen fetzt nicht und zu kalt ist auch doof – der Sommer versagt mal wieder und das viele Wasser ruiniert uns die guten Sommersandaletten. Immerhin bleiben diesmal wohl die (meisten) Keller trocken: Aktuell sorgt Regen - und zwar viel Regen - für Unzufriedenheit und Sorgen: "Wir haben Unwetterwarnungen für die Region südlich und östlich von Berlin und die südlichen Bezirke der Stadt", sagte Frank Abel von der Meteogroup rbb|24. Dies könne nach ersten Erkenntnissen örtlich für bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter und Stunde sorgen. Sei die Wolke etwas dicker könne das an einigen Stellen auch schon in einer halben Stunde vom Himmel fallen. "Zum Vergleich: Vor einer Woche hatten wir rund 200 Liter rund um Oranienburg – das war schon eine ganz andere Hausnummer", so Abel.

Das Regengebiet allerdings zieht auch recht schnell weiter, so der Meteorologe: “Berlin wird da bereits am Nachmittag schon wieder raus sein." Einzelne Schauer seien dann noch möglich, vor allem im südlichen Brandenburg. Das Besondere hier seien die teilweise erheblichen Regenmengen. Bis in die Nacht werde dann noch mit Starkregen gerechnet. Bei örtlich noch recht hohen Temperaturen sorge der Regen für "schwüle Dampfluft" von örtlich teiltweise deutlich über 20 Grad.

Die Regenfront allerdings halte sich die Woche über in der Region. Am Dienstag dann rechnen die Meteorologen mit weiteren Gewittern und ab Mittwoch gar mit für die Jahreszeit "recht frischen Temperaturen" bei etwa 20 Grad.



Eine Art Regenauszeit vermuten die Meteorologen am Donnerstag, denn da heiße es: "Örtlich nur einzelne Schauer!" Alle freuen sich schon auf Donnerstag.