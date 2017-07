Auf der A10 stand das Wasser am Dienstag bis zu einem Meter hoch, in Brandenburg an der Havel und Schönefeld liefen Keller, Gullis und Regenwasserbecken über - der stundenlange Dauerregen über Brandenburg forderte die Feuerwehr. Erst drei Wochen zuvor hatten die Bewohner von Orten wie Großziethen und Leegebruch Wasser aus ihren Häusern pumpen müssen. Nun beschert das Tief Alfred noch mindestens bis Mittwochnachmittag bis zu 80 Liter Wasser pro Quadratmeter. So viel fällt in der Region sonst im ganzen Juli vom Himmel. In manchen Orten, beispielsweise am Ufer der überquellenden Stepenitz, einem Nebenfluss der Elbe, rüsten sich Anwohner mit Sandsäcken.

Angst vor Hochwasser müssen Brandenburger aber auch in den nächsten Tagen nicht haben - so schätzen das Brandenburger Umweltministerium und Meterologen die Lage ein. "Für die großen Flüsse wie Spree und Oder können wir Entwarnung geben. Die haben vor den Regenfällen Niedrig- oder Mittelwasser geführt. Das bedeutet, dass sie immer noch Wasser aufnehmen können", sagte der Sprecher des Ministeriums, Hans-Joachim Wersin-Sieloff, am Dienstag rbb|24. Brandenburgs Regierung lässt gerade die letzten Kilometer Deich auf der deutschen Oderseite sanieren, 162 von 185 sind schon fertig - keine der Deichbaustellen im gesamten Bundesland aber sei durch die starken Regenfälle in diesem Juli gefährdet, sagte Wersin-Sieloff.