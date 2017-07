Audio: Inforadio | 04.07.2017 | Martin Adam

Nach Reisebus-Unglück in Bayern - Rettungsgassen - auch in Berlin klappt es selten

04.07.17 | 14:58 Uhr

Nach dem schweren Busunfall in Bayern mit 18 Toten wird über härtere Strafen für Gaffer und Gassen-Blockierer diskutiert. Auch in Berlin steckt die Feuerwehr täglich an blockierten Ampelkreuzungen fest. Dabei geht es oft um Leben und Tod. Von Sabine Prieß

Wenn Rettungskräfte zu Unfällen eilen, kommt es oft auf Minuten an. Doch immer wieder werden Polizei, Feuerwehr und Ärzte gebremst, weil ihnen der Weg versperrt ist - von Gaffern mit gezückten Handykameras oder durch nicht freigemachte Rettungsgassen. So war es auch bei dem jüngsten verheerenden Reisebusunfall in Oberfranken, bei dem 18 Menschen starben. Vier Insassen aus Brandenburg überlebten den Unfall.

Auch die Feuerwehr in Berlin kann von blockierten Rettungsgassen ein Lied singen. Etwa 1.500 Einsätze – die meisten davon mit Blaulicht – fährt sie pro Tag. Und von einer präventiv gebildeten Rettungsgasse kann sie in der Regel nur träumen. "Es klappt in Berlin an sehr vielen Stellen sehr schlecht", bestätigt der Pressesprecher der Berliner Feuerwehr, Sven Gerling, rbb|24 zum Thema Rettungsgassen. Viele Berliner wüssten einfach sehr schlecht Bescheid. Darüber beispielsweise, dass eine Gasse schon dann zu gebilden ist, wenn ein Stau entsteht – und nicht erst, wenn das Martinshorn der Helfer zu sehen oder zu hören ist.

So funktioniert die Rettungsgasse

Viele Verkehrsteilnehmer, sagt Gerling, wüssten auch nicht, dass in einem solchen Fall eine rote Ampel – langsam – überfahren werden dürfe, um die Einsatzfahrzeuge durchzulassen. "Da müssen unsere Rettungsfahrzeuge jeden Tag stehen bleiben und warten, bis es wieder grün wird." Das Unwissen jedoch sei keine Berliner Spezialität, sondern ein generelles Problem. Auch lasse sich das problematische Verhalten nicht auf einzelne Stadtteile eingrenzen.

Auch Gaffer sind ein großes Problem

"Es ist schon mehrfach passiert, dass wir einfach nicht an den Unfallort kommen können, weil die Rettungsgasse entweder aus Versehen oder bewusst blockiert wird", sagt auch Peter Sefrin, Leitender Notarzt beim DRK im rbb-Inforadio. Er fährt regelmäßig im Rettungswagen mit. Ein weiteres Problem der Retter seien tatsächlich Gaffer, sagt Feuerwehrsprecher Gerling: "Wir haben ein Problem mit Leuten, die im Weg stehen." Viele Menschen ließen ihr Auto stehen – mitunter sogar mitten auf der Autobahn –, um nach vorne zu laufen und sich anzusehen, was passiert ist. Wenn die Feuerwehr dann durchfahren müsse, sei niemand im Wagen, der diesen wegfahren könne. "Und zufällig nehmen sie dann auch ihr Handy mit und können Fotos machen". Oftmals behinderten diese Menschen dabei die Rettungsarbeiten. "Sie vergessen wohl schlicht, dass da vorne eine Person mit dem Tod ringt." Zudem verletzten die Gaffer in der Folge oft die Persönlichkeitsrechte anderer Menschen und auch die der Feuerwehrleute, indem sie Fotos oder Filme im Internet veröffentlichten. "Die Leute werden tatsächlich dreister. Sie verfolgen die Fahrzeuge, weil sie meinen, sie hätten das Recht, sich eilig hintendran zu klemmen. Ein großes Problem sind auch die Gaffer, die inzwischen in Pulks an großen Unfallstellen filmen", weiß Uwe Götze von der Berliner Landesverkehrswacht.

Die einen wollen mehr Aufklärung, die anderen höhere Strafen

Uwe Götze setzt, genau wie Notarzt Sefrin, zur Bekämpfung des Problems auf Aufklärungskampagnen. Die seien wirksamer als höhere Strafen. Das sieht der Feuerwehrmann Gerling etwas anders. Dennoch: Er sei zwar kein Freund von Strafen, sagt Gerling, aber es sei vielleicht ein Weg, um dem Problem Herr zu werden. "Wir wollen ja Leben retten". Gerade nach dem schweren Busunfall mit 18 Toten auf der Autobahn A9 am Montag beklagten Politiker "ein völlig unverantwortliches Verhalten" mancher Autofahrer. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte, die großen Einsatzfahrzeuge der Retter hätten wertvolle Zeit verloren, weil die Rettungsgasse nicht breit genug gewesen sei. Auf der Gegenfahrbahn hatten zudem Schaulustige für Aufsehen gesorgt. Bundesverkehrsminister Dobrindt erwägt nun, das Bußgeld für sogenannte "Gaffer" zu erhöhen. Es sei unverantwortlich, wenn auf der Gegenfahrbahn die Geschwindigkeit drastisch vermindert werde, um zu sehen, was passiert ist, sagte er am Montagabend im ARD-Fernsehen. Wer die Einsatzkräfte behindere, könne auch mit Gefängnis bestraft werden.

Strafen könnten weiter verschärft werden

Schon vor dem schweren Busunglück waren härtere Strafen für solche Fälle eingeführt worden. Seit Ende Mai gilt es als Straftat, bei Unglücksfällen vorsätzlich Einsatzkräfte zu behindern, die Hilfe leisten oder leisten wollen. Darauf stehen nun Geldstrafe oder bis zu ein Jahr Haft. Speziell für Rettungsgassen wird gerade über weitere Sanktionen beraten - wenn Autos fahrlässig im Weg stehen bleiben, wofür bisher 20 Euro Bußgeld drohen. Es sei Zeit, "die generalpräventive Wirkung" zu verstärken, heißt es in einer Verordnung des Bundesverkehrsministeriums, mit der sich an diesem Freitag der Bundesrat befasst.



Wer bei stockendem Verkehr auf Autobahnen oder Außerortsstraßen keine Gasse für Polizei- oder Hilfsfahrzeuge bildet, soll demnach künftig 55 Euro zahlen. Ist eine Gefährdung damit verbunden, sollen es 95 Euro sein, bei einer Sachbeschädigung bis zu 115 Euro.



Aus den Ländern kommt der Ruf nach noch schärferen Sanktionen. "Mit einer drastischen Erhöhung des Bußgeldes wird besonders hervorgehoben, welche hohe Bedeutung das Bilden einer Rettungsgasse hat", argumentiert der Innenausschuss des Bundesrats. Das Plenum der Länderkammer soll daher am Freitag über eine Entschließung abstimmen, wonach mindestens 105 Euro angedroht werden sollten - und maximal 165 Euro. Der Ausschuss verweist dabei auch auf das Beispiel Österreich, wo solches Fehlverhalten sogar mit bis zu 2180 Euro geahndet werde.

Mit Informationen von Martin Adam, Inforadio