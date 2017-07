Die Polizei hat in Berlin eine Rezeptfälscher-Bande ausgehoben. Unter den elf Verdächtigen seien auch fünf Apotheker, teilte die Berliner Polizei am Freitag mit. Ihnen wird vorgeworfen, Rezepte für sehr hochpreisige Arzneimittel gefälscht und über mehrere Apotheker bei den Krankenkassen zur Bezahlung eingereicht zu haben.

Gegen die zehn Männer und eine Frau im Alter von 31 bis 64 Jahren sei monatelang ermittelt worden, hieß es. Am Freitagmorgen hatten Einsatzkräfte 20 Wohnungen und Büros in Berlin und Brandenburg durchsucht.



Der mutmaßliche Kopf der Bande sei ein einschlägig vorbestrafter 54-jähriger Apotheker und seine Lebensgefährtin im Alter von 31 Jahren, teilte die Polizei mit. Beide leben laut Mitteilung in Bulgarien. Sie sollen nur nach Berlin gekommen sein, um weitere Taten zu begehen oder zu organisieren.

Spezialeinsatzkräfte nahmen das Paar am Freitagmorgen in einem Hotel in Treptow fest. Neben dem Apotheker und der Frau kommen auch zwei mutmaßliche Komplizen im Alter von 45 und 54 Jahren in U-Haft.

Sendung: Abendschau, 07.07.2017, 19:30 Uhr