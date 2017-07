Die Reise startet am 17. Juli in Warschau und endet am 21. Juli wieder in Berlin. In Deutschland besuchen der Enkel der Queen und seine Frau neben Berlin auch Heidelberg und Hamburg.

Beim ersten gemeinsamen Deutschland-Besuch von Prinz William und Herzogin Kate sind auch ihre Kinder, Prinz George und Prinzessin Charlotte, mit dabei. Das hat der Kensington-Palast am Montagnachmittag bekannt gegeben. "Der Herzog und die Herzogin freuen sich sehr auf diese Reise und sind entzückt über das aufregende und abwechslungsreiche Programm, das dafür zusammengestellt wurde", erklärte der Kensington-Palast. "Wir rechnen damit, dass die Kinder wenigstens bei einigen Anlässen zu sehen sein werden", so der Palast.

Am 19. Juli steht zunächst ein Treffen mit Angela Merkel auf der königlichen Agenda. Es folgen ein Besuch des Brandenburger Tors, des Holocaust-Mahnmals und des "Straßenkinder e.V." in Marzahn. Auch ein Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist vorgesehen. Am Mittwochabend wird William eine Rede bei einer Feier zu Ehren von Königin Elizabeth II. in der britischen Botschaft in Berlin halten.

Am Donnerstag geht es in die Universitätsstadt Heidelberg - am Abend kehren die Royals nach Berlin zurück, um in dem historischen Tanzsaal "Clärchens Ballhaus" Vertreter der Kunst-, Kultur- Mode- und Technologieszene der Hauptstadt zu treffen. Am 21. Juli reisen Kate und William dann nach Hamburg ab.

Sendung: radioBERLIn 88,8, 03.07.2017, 16.00 Uhr