Unbekannte haben ein Paar in Berlin-Neukölln schwulenfeindlich beleidigt und einen der beiden Männer attackiert. Der 42-Jährige wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte



Die beiden Männer waren demnach am Sonntagabend gemeinsam auf der Leinestraße unterwegs, als fünf Jugendliche anfingen, die beiden zu beleidigen. Kurz darauf attackierten sie den 42-Jährigen. Zeugen konnten die Gruppe zunächst in die Flucht schlagen, wenig später folgte aber ein weiterer Angriff auf den Mann.

Der 32-jährige Partner blieb unverletzt. Die Jugendlichen konnten flüchten. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt.