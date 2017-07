Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei hat in Berlin-Hohenschönhausen einen 68-jährigen Randalierer festgenommen. Der Mann soll am Montagabend in der Wartenberger Straße Gegenstände aus dem sechsten Stock eines Mehrfamilienhauses geworfen haben, wie die Berliner Polizei am Dienstagmorgen berichtete.



Zwei vor dem Haus geparkte Autos wurden beschädigt. Der Tram-Verkehr in der Wartenberger Straße musste aus Sicherheitsgründen vorübergehend eingestellt werden.



Als die alarmierte Polizei eintraf, wurden die Beamten von dem Mann mit einem Messer bedroht. Die Polizisten forderten daraufhin Verstärkung an. Mit SEK-Unterstützung konnte der 61-Jährige überwältigt werden. Es stellt sich heraus, dass er psychisch krank ist und aus einer Klinik geflohen war.