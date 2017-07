In der Nacht zu Mittwoch hat ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Berliner Polizei einen 39-Jährigen in Friedrichshain festgenommen. Die Beamten wurden in die Pettenkoferstraße gerufen, weil der Mann einen 27-Jährigen und einen 33-Jährigen in einem Treppenhaus mit einer Schusswaffe bedroht haben soll. Nach Angaben der Polizei sagte der Mann: "Ich bringe euch um".

Die beiden Männer hatten zuvor in der Wohnung einer Bekannten, vermutlich die Lebensgefährtin des Verdächtigen, in die Pettenkoferstraße übernachtet. Als die 33-Jährige mit ihrem Lebensgefährten zur Wohnung zurückkehrte, seien die beiden Männer aus Angst aus der Wohnung in das obere Treppenhaus geflohen. Der 39-Jährige folgte den beiden und bedrohte sie mit einer Waffe, wie die Polizei mitteilte. Anschließend ging der Mann mit der Frau in die Wohnung.