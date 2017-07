Audio: Radio Berlin | 24.07.2017 | Frank Abel, Metereologe

Extreme Niederschläge in Berlin und Brandenburg - Der Sommer könnte so verregnet werden wie noch nie

24.07.17 | 13:44 Uhr

Ständig wird man nass, Grillpartys finden unter dem Dach statt, zudem hat der Regen in Berlin viele Schäden angerichtet. Der Sommer 2017 könnte in Berlin so nass werden wie kein anderer. Und von Montagabend bis Mittwoch drohen wieder heftige Niederschläge.



In Berlin könnte der diesjährige Sommer so nass werden wie kein anderer zuvor seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Laut dem Meteorologen Frank Abel vom Wetterdienst MeteoGroup ist etwa im Stadtteil Tegel im Juni dreimal so viel Niederschlag gefallen wie sonst üblich. Im Juli sei schon jetzt der Normalwert um das Dreifache überschritten worden, sagte Abel dem rbb am Montag. Zudem sei in den kommenden Tagen mit weiteren Regenschauern zu rechnen. Zwischen Montagabend und Mittwoch ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Berlin und Brandenburg mit Niederschlägen von bis zu 80 Litern pro Quadratmeter zu rechnen. Ab Mittwoch soll Tief "Zlatan", das den starken Regen übers Land bringt, dann gen Osten abziehen.

Heiße und trockene Sommer sind die Ausnahme

Auch Brandenburg verzeichnet in diesem Jahr deutlich mehr Niederschläge als im Durchschnitt der vergangenen 30 Jahre. Große Regenmengen seien in den Sommermonaten zwar durchaus normal. Auch das wechselhafte Wetter sei für die Region nicht ungewöhnlich, so Abel. Durchgehend heiße und trockene Sommer seien die Ausnahme. Allerdings seien die Niederschlagsmengen in diesem Sommer nicht nur gefühlt ganz besonders hoch.

Ein Höhepunkt war der sogenannte Jahrhundertregen am 29. Juni. Die Feuerwehr rief den Ausnahmezustand aus, Teile Berlins und Brandenburgs waren überschwemmt, Keller liefen voll, der Verkehr lahmgelegt. Der Ort Leegebruch (Landkreis Oberhavel) stand tagelang unter Wasser.



Rekorde beim Spargel und den Mücken

Auch in den vergangen Tagen zogen immer wieder heftige Gewitter über die Region hinweg und brachten Starkregen.Die Berliner Feuerwehr rückte allein am Samstag zu 435 wetterbedingten Einsätzen aus. Die ungewöhnlich vielen Regenfälle haben zu einigen kuriosen Rekorden geführt. So sind dieses Jahr besonders viele Mücken unterwegs, in Brandenburg vermeldeten die Spargelbauern eine Rekordernte, zudem ist schon jetzt absehbar, dass es wegen des feuchtwarmen Wetters ungewöhnlich viele Pilze in den Wäldern wachsen. In der laufenden Woche muss mit weiteren Gewittern gerechnet werden. Für Dienstag und Mittwoch sind teils kräftige, länger anhaltenden Schauer vorhergesagt. Die Temperaturen sinken auf 17 Grad.