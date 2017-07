Bild: dpa-Zentralbild

Berufungsverfahren zu "Spaghettimonster" - Pastafaris vor Gericht: Der endlose Streit um die Nudel

06.07.17 | 17:38 Uhr

"Nudelmesse" – ja. Werbung dafür direkt neben den Gottesdiensthinweisen der etablierten Kirchen – nein! Im jahrelangen Streit zwischen der Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters und dem Land Brandenburg soll nun das Oberlandesgericht ein Machtwort sprechen. Von Ula Brunner

"Nudelmesse Freitag 10:00 Uhr" steht auf den umstrittenen Schildern, ein Hinweis auf den nicht ganz ernst gemeinten "Gottesdienst" der Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters (FSM) eV. Und ja, die Feier werde regelmäßig zelebriert, es seien immer "mehr oder weniger viele Mitglieder" dabei, erklärt der Vereinsvorsitzende Rüdiger Weida auf rbb|24-Anfrage. Er selbst kann an diesem Freitag allerdings nicht teilnehmen. Denn genau dann, vormittags um zehn, beginnt sein Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht Brandenburg. "Er sei zuversichtlich", sagt Weida, dass zu ihren Gunsten entschieden werde. Wer es noch nicht wissen sollte: Die Anhänger der Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters, sogenannte Pastafaris, sind eine weltweit organisierte Gruppe von Religions- und Kirchenkritikern. Ihre "Nudelmessen" feiern sie in Piratenkostümen, mit Bier und Pasta statt Wein und Brot, und einem vom Nudelholz abgelesenen Glaubensbekenntnis auf das "Fliegende Spaghettimonster".

Zwist um den Stellplatz

Seit über drei Jahren erregt nun der Stellplatz ihrer vier Infotafeln die Gemüter – und das mittlerweile weit über das uckermärkische Templin hinaus, wo der Verein ansässig ist. Die Pastafaris wollen als Kläger gegen das Land Brandenburg im Zivilverfahren erreichen, dass sie – wie die etablierten Kirchen –, an den Ortseingängen auf ihre Gottesdienstzeiten hinweisen dürfen. In ihrem speziellen Fall also auf die "Nudelmesse" in der Templiner Schulzenfelderstraße.

Das jedoch wollte der zuständige brandenburgische Landesbetrieb Straßenwesen nicht und hatte das Aufstellen der Hinweisschilder abgelehnt. Es habe, so das Hauptargument, keine wirksame Vereinbarung für das Anbringen gegeben. Der Verein wiederum sah das anders, verwies auf einen mündlichen Vertrag, der vom Landesbetrieb Straßenwesen nicht rechtskräftig gekündigt worden sei, und klagte. Im April 2016 hatte das Landgericht Frankfurt (Oder) dem Land Brandenburg in erster Instanz recht gegeben. Rüdiger Weida ging in die Berufung.

Hintergrund Die Pastafaris, also die Anhänger der "Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters" (FSM), sind eine weltweit organisierte Gruppe von Religions- und Kirchenkritikern. Ihre "Nudelmessen" zelebrieren sie in Piratenkostümen, mit Bier und Pasta statt Wein und Brot, und einem vom Nudelholz abgelesenen Glaubensbekenntnis auf das "Fliegende Spaghettimonster". Entstanden ist die Bewegung als satirische Reaktion von Atheisten auf fundamentale Christen in den USA.



Vor allem über das Internet breitete sich die "Spaghettimonster-Lehre" rasant aus, auch in Deutschland fanden sich schnell Anhänger. Zu den aktivsten Gemeinden gehört die von Rüdiger Weida in Templin: Seit einigen Jahren ist die dortige FSM-Kirche sogar ein eingetragener Verein; in diesem Jahr weihte sie nach eigenen Angaben die "erste pastafarianische Kirche weltweit".

Schilder für alle Regionen oder keine

Natürlich geht es den ambitionierten Religionskritikern um mehr als einen schlichten Aufstellungsort. In seiner Berufungsbegründung bezieht sich Weida auch auf den Gleichbehandlungsgrundsatz: Danach müsse der Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters als Weltanschauungsgemeinschaft grundsätzlich die gleichen Rechte zur freien Religionsausübung zugestanden werden wie den etablierten Kirchen. Entweder dürften also alle Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften Schilder aufstellen oder aber gar keine. Am Freitag muss sich nun also das Oberlandesgericht mit dem kuriosen Fall beschäftigen und klären, ob das Land Brandenburg verpflichtet ist, diese Schilder in Templin wie gefordert zu gestatten oder nicht. Der Senat würde in jedem Fall eine Einschätzung geben, das Urteil werde vorausichtlich erst später verkündet, erklärte Judith Janik, Pressesprecherin des Oberlandesgerichts Brandenburg.



Asyl in Templin

Dass der Verein seine Spaghettimesse weiterhin gutgelaunt beim Freitagsschmaus zelebrieren darf, ist derweil unbestritten. Auch werben darf er für seine Teigwaren-Feier: Bis das Berufungsverfahren entschieden ist, hat "Templin unseren Schildern politisches Asyl gewährt", sagt Weida. Allerdings hängen sie nun an anderer Stelle, nämlich an Masten, an denen auch die Städtepartnerschaften erwähnt sind, und eben nicht am Ortseingang, Schulter an Schulter neben den Terminausweisungen für die katholischen oder evangelischen Gottesdienste der Stadt. Doch genau da sollen sie, so das Bestreben der Pastafaris, hängen. Weida gibt sich kämpferisch: Sollte die Berufung zurückgewiesen werden, bliebe dem Spaghettimonster-Verein zunächst der Weg in die Revision. Damit würde der ganze Fall noch einmal in die Verlängerung gehen. Warum auch nicht? Bislang hat der öffentlichkeitswirksame Zwist seiner Kirche nicht geschadet. Im Gegenteil, sagt Rüdiger Weida. Er habe ihnen "viel positive Resonanz, mehr Mitglieder und höhere Spenden" gebracht.

Die Anhänger des Fliegenden Spaghettimonsters in Templin

Bild: ARD/Silke Mehring Im kleinen Templiner Kirchenraum trifft sich eine dreiköpfige Mini-Gemeinde im Piratenkostüm zum ungewöhnlichen Gottesdienst.

Bild: ARD/Silke Mehring Mit einer "Nudelmesse" parodieren sie die christliche Liturgie.

Bild: ARD/Silke Mehring Sie bezeichnen sich als Anhänger des Fliegenden Spaghettimonsters und nennen sich "Pastafari".

Bild: ARD/Silke Mehring Die christlichen Kirche als Institution sind empört. Auch Gerichte und Behörden tun sich schwer mit einer Einordnung der Religionspersiflage.

Bild: ARD/Silke Mehring Ein Nudel-Monster, das aus einem Spaghetti-Gewirr mit zwei riesigen Stielaugen besteht, fällt durch jedes Raster.

Bild: ARD/Silke Mehring Das hält aber die Mitglieder der Gemeinde nicht auf, endlos ist der Streit um die Nudelmesse-Schilder am Templiner Ortseingang. | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen