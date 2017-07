Berlins Bezirke haben in diesem Jahr bereits 70 Spielhallen den Betrieb untersagt, weil sie zu nah an Oberschulen liegen. Ein Sprecher der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft teilte mit, dass allerdings fast alle Spielhallenbetreiber gegen die Schließung Widerspruch eingelegt haben.



Das Berliner Abgeordnetenhaus hatte vor sechs Jahren als erstes Bundesland ein Spielhallengesetz beschlossen. Es gilt als das strengste in Deutschland. In den folgenden fünf Jahren war das Gesetz von stetigem, wenn auch zurückhaltendem Erfolg gekrönt: Von 2011 bis 2016 war die Zahl der Spielhallen in Berlin um rund neun Prozent gesunken, von 584 auf 529.