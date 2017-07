Das Hauptproblem sind die maroden Abwasserleitungen. Diese seien sind nicht doppelwandig, wie es in einem Trinkwasserschutzgebiet nötig sei, sagte der Sprecher der Berliner Umweltverwaltung, Matthias Tang, am Montag dem rbb. Die Leitungen zu erneuern würde nach Berechnungen der Verwaltung mindestens 1,7 Millionen Euro kosten.

Im Erbbaurecht laufen Pachtverträge in der Regel zwischen 75 und höchstens 99 Jahren, meist verpachten öffentliche Institutionen wie Kommunen oder Kirchen den Boden. Dafür zahlt ihnen der Pächter in Berlin dann jedes Jahr einen Zins von 4,5 Prozent des Grundstückswerts. So wird das Eigentum am Grundstück vom Eigentum am Gebäude darauf getrennt.

Im Fall des Strandbads geht es momentan darum, die Bedingungen für einen solchen Erbbaurechtsvertrag zu prüfen und festzulegen, wie man zwischen möglichen Interessenten auswählt. Am Zuge sind dabei die Bäderbetriebe, die Senatssportverwaltung, das Bezirksamt Reinickendorf und die landeseigene Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM).

Der oppositionellen CDU geht das alles nicht schnell genug. Für die Probleme mit den maroden Abwasserrohren schlägt sie Übergangs-Lösungen wie Duschen in Containern vor, so dass das Strandbad schnell wieder öffnen könne. Der rot-rot-grünen Koalition wirft die CDU vor, das Thema aussitzen zu wollen. Dennis Buchner, der sportpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, weist diese Kritik dagegen zurück. Nach einem Pächter zu suchen sei ein richtiger Schritt - und die Leitungen zu sanieren, dauere nicht lange.

Mit Informationen von Kirsten Buchmann