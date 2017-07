Die Straßenbahngleise der Linie M10 werden von Samstag an auf Höhe der Kreuzung Greifswalder Straße/Danziger Straße in Berlin-Prenzlauer Berg erneuert. Es kommt daher zu Einschränkungen der M10 auf der Danziger Straße. Nach Angaben der Berliner Verkehrbetriebe (BVG) werden die Bauarbeiten vom 29. Juli bis zu Betriebsbeginn am 21. August 2017 andauern.

Die BVG baut Bauweichen ein, damit die Tram auf einem Gleis bis an die Baustelle heranfahren kann. Einen Busersatzverkehr soll es nur an den Wochenenden zu Beginn und am Ende der Bauarbeiten geben: zwischen Kniprodestraße/Danziger Straße und Prenzlauer Allee/Danziger Straße. Er fährt laut BVG ab dem frühen Samstagmorgen (29. Juli) bis zum Betriebsbeginn am Montagmorgen (31. Juli) sowie am Wochenende vom 19. und 20. August.

Zwischen dem 31. Juli und dem 19. August heißt es für die Fahrgäste an der Haltestelle Greifswalder Straße/Danziger Straße umsteigen: Die Tram fährt dann nur zwischen Warschauer Straße und Greifswalder Straße/Danziger Straße bzw. zwischen Greifswalder Straße/Danziger Straße und dem Hauptbahnhof.