Am Wochenende haben Zehntausende Menschen das Lesbisch-Schwule Stadtfest in Berlin-Schöneberg gefeiert. Das Fest, das für Gleichberechtigung und Offenheit gegenüber Menschen jeder sexuellen Orientierung eintritt, fand bereits zum 25. Mal statt. Das dem Veranstalter zufolge größte Lesbisch-Schwule Straßenfest Europas stand in diesem Jahr unter dem Motto "Gleiche Rechte für Ungleiche!" und fand wie in den Vorjahren rund um den Nollendorfplatz und die Motzstraße statt.