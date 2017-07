Am Flughafen Tegel ist am Samstagmittag ein Taxi in Flammen geraten. Nach Angaben der Polizei stand der Fahrer an einem Taxistand, als der Wagen plötzlich Feuer fing. Er fuhr das Taxi noch zur Seite, blieb aber unverletzt.

Gegen 13.45 Uhr waren Polizei und Feuerwehr alarmiert worden, die Feuerwehr löschte das Feuer umgehend. Die Brandursache ist noch unklar. Ein möglicher technischer Deffekt wird derzeit untersucht.