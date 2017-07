Ein Gedenkstein in Potzlow erinnert an das brutale Verbrechen: Vor genau 15 Jahren wurde der Jugendliche Marinus Schöberl ermordet - von drei jungen Männern, die ihn gut kannten. Ein entsetzlicher Mord: Stundenlange Misshandlung, am Ende verschwindet die Leiche in einer Jauchegrube. Inzwischen sind die Täter wieder frei.