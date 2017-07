Hilfe für Opfer von Gewalttaten - Traumaambulanz in Potsdam wiedereröffnet

14.07.17 | 17:30

Für Opfer von Gewalt- oder Sexualdelikten bietet die Traumaambulanz in Potsdam wieder Akut- und Kurzzeitpsychotherapien an. Die Wiedereröffnung der Ambulanz wird durch Lottomittel des Landes in Höhe von rund 8.300 Euro ermöglicht. Justizminister Stefan Ludwig (Linke) überreichte am Freitag in den Räumen der Opferberatung in Potsdam eine entsprechende Förderurkunde, wie das Ministerium mitteilte. Die Traumaambulanz war 2012 als Modellprojekt gestartet und musste im Sommer 2016 schließen. Es gehe nicht nur darum, auf eine Gewalttat eine schnelle und gerechte Strafe folgen zu lassen, sagte Minister Ludwig. Die Opfer dürften nicht aus dem Blickfeld geraten, sagte er. "Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe."



Mit dem Geld kann der Verein "Opferhilfe Land Brandenburg" nach eigenen Angaben fünf Therapieplätze bis Februar 2018 finanzieren. In der Traumaambulanz sollen Betroffene innerhalb von wenigen Tagen einen Therapieplatz bekommen, sagte Rosmarie Priet, Leiterin der Opferberatung und Traumaambulanz. "Gewaltopfer und Opfer von Sexualstraftaten haben ein hohes Risiko, an Traumafolgestörungen zu erkranken", erläuterte Priet. Konsequenzen könnten ein Ausscheiden aus dem Berufsleben und Probleme mit der Familie sein. So weit dürfe es gar nicht erst kommen, sagte die Diplom-Psychologin.



Rund 700 Betroffene werden pro Jahr betreut