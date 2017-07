Ein Verdächtiger, der am 11. Juni einen Passanten eine Treppe im U-Bahnhof Alexanderplatz hinuntergestoßen haben soll, ist gefasst. Am Dienstag hatte die Polizei Fahndungsbilder veröffentlicht.

Rund einen Monat, nachdem ein Täter im Berliner U-Bahnhof Alexanderplatz einen Mann die Treppe hinunterstieß, hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Das hat die Polizei am Donnerstag rbb|24 bestätigt und damit einen Bericht der "B.Z.".



Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur wurde der mutmaßliche Täter am Mittwochabend festgenommen. Die Polizei hatte am Dienstag Fahndungsbilder des brutalen Angriffs veröffentlicht.

Nach Informationen der Zeitung "B.Z." wurde der Mann gestern Abend in einer Obdachlosenunterkunft im Stadtteil Charlottenburg aufgespürt. Der 39-jährige soll geistig krank sein. Er sei daher in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden, hieß es. Er sei in der Vergangenheit schon mehrfach in geschlossenen Einrichtungen untergebracht gewesen.



Bei dem Vorfall am 11. Juni hatte ein Mann einem anderen auf einer Treppe im U-Bahnhof Alexanderplatz von hinten einen Schlag gegen den Kopf versetzt. Das Opfer stürzte die gesamte Treppe hinab. Es stieß bei seinem Sturz mehrfach mit dem Kopf gegen das Eisengeländer und erlitt eine schwere Kopfverletzung sowie zahlreiche Prellungen am ganzen Körper. Anschließend musste er im Krankenhaus stationär behandelt werden.

