Unbekannte zünden Motorroller in Berlin an

Unbekannte haben in Berlin in der Nacht zum Samstag die Planen von zwei Motorrollern angezündet. Gegen Mitternacht bemerkte ein Anwohner in der Göttinger Straße in Steglitz einen Brand, wie die Polizei mitteilte. Zusammen mit dem ihm bekannten Besitzer des Rollers löschte er die Flammen.

Wenig später bemerkte ein weiterer Anwohner in der nur wenig entfernten Brüggemannstraße in Schöneberg auf einem Hinterhof ebenfalls Flammen an einem Roller. Er löschte den Brand zusammen mit dessen Besitzer. Die Polizei prüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt.