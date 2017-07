Keine Schuhe, keine Schule - weil das Kind es so will

Mittwochvormittag im West-Potsdamer Familienviertel. Geli und ihr dreieinhalbjähriger Sohn Noam wollen in das Familiencafé Madia, dort kocht Noams Papa Jörg heute ehrenamtlich Mittagessen. Jörg will schon mal vorausfahren und sucht nur noch sein Handy. Mit dem spielt aber gerade das Kind. Für Jörg ist das kein Konflikt, er macht sich ohne Handy auf den Weg.



Eine von vielen Freiheiten, die Noam bei seinen Eltern hat. Die nehmen sich viel Zeit für ihr Kind: Geli ist selbständig, Jörg gerade ohne Job. Noam geht auch nicht in die Kita, er darf sich jeden Tag selbst überlegen, was er machen will. Und was er anzieht. Es ist ein kühler Tag Ende April, Noam trägt nur einen Pulli und ist ansonsten nackt.

Anstatt jetzt mit Noam um die Hose zu ringen, packt Geli warme Sachen für ihn ein und hilft ihm in einen Kinderwagenkuschelsack. "Also wenn er draußen rumläuft und spielen will, dann wird ihm kalt, dann will er auch eine Hose anziehen", erzählt Noams Mutter. "Aber so lange er im Kinderwagen ist, will er lieber eine Decke haben. Am Anfang haben wir es noch öfter mit sanften Methoden probiert, aber mittlerweile wissen wir: Das ist einfach sein Wunsch."