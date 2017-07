Bei einem mutmaßlichen Autorennen in der Nacht zu Mittwoch ist es in Berlin-Kreuzberg zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Kurz vor Mitternacht waren zwei Taxifahrer in der Yorckstraße in Richtung Mehringdamm unterwegs, als sie von zwei Wagen mit hohen Geschwindigkeiten überholt wurden. Die Fahrer sollen auch über rote Ampeln gefahren sein, so die Zeugen.

Einige Meter vor der Großbeerenstraße wollte der Fahrer des schnelleren Wagens in den linken Fahrstreifen wechseln und stieß dabei gegen ein in zweiter Reihe stehendes Auto. Darin saß ein 27-Jähriger auf dem Beifahrersitz. Er erlitt Bein-, Kopf- und Rumpfverletzungen und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.