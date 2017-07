Das Sturmtief "Rasmund" hat in Berlin und Brandenburg Ende Juni Schäden von rund 60 Millionen Euro verursacht. Das teilte am Mittwoch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mit.

Insgesamt hätten Unwetter in Deutschland zwischen 20. Juni und 2. Juli Schäden in Höhe von mehr als einer halben Milliarde Euro verursacht, hieß es. Etwa die Hälfte des Betrags falle für beschädigte Häuser an, sowie für Hausrat, Gewerbe- und Industriebetriebe - die andere Hälfte für kaskoversicherte Autos. Grundlage der Zahlen sei eine vorläufige Schadenschätzung.



Insbesonders zu Buche schlug das Tiefdruckgebiet "Paul", das Norddeutschland traf. Tief "Rasmund" sorgte durch anhaltenden Starkregen in Berlin und Brandenburg für Überschwemmungen.