Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Teile Brandenburgs und Berlin eine Unwetterwarnung herausgegeben.

In der Prignitz hatte ein Sturm am Freitagnachmittag bereits Schäden angerichtet. Dabei fielen Bäume um und Äste auf Straßen, wie die Regionalleitstelle der Feuerwehr in Potsdam mitteilte. Allein bis zum frühen Abend wurden 14 Einsätze gezählt.