"U-Bahn-Treter" verurteilt - Gericht folgt Gutachten des Psychiaters

06.07.17 | 21:09 Uhr

Die Staatsanwaltschaft hatte knapp vier Jahr Haft gefordert. Doch das Urteil im "U-Bahn-Treter"-Prozess viel geringer aus. Eine wesentliche Rolle spielte dabei ein schwerer Unfall des Verurteilten vor mehreren Jahren. Von Ulf Morling

Mit gesenktem Kopf nahm Svetoslav S. sein Urteil entgegen. Zuvor hatte er sich noch einmal an das Opfer und seine Familie gewandt. "Ich entschuldige mich bei allen", sagte er. Als dann das Strafmaß von der vorsitzenden Richterin Sylvia Busch verkündet wurde, war keine Regung in seinem Gesicht zu erkennen. Doch von den Haaren kaum bedeckt, zeigten sich auf seinem Kopf die zwei dicken Narben. Sie stammen von einem Autounfall, der auch bei der Urteilsverkündung eine Rolle spielte. Der sogenannte "U-Bahn-Treter" wurde am Donnerstag zu zwei Jahren und elf Monaten Haft verurteilt.

Schockierende Tat im öffentlichen Raum

Der 28-Jährige habe der arg- und wehrlosen Frau im U-Bahnhof Hermannstraße kraftvoll in den Rücken getreten, sagt die vorsitzende Richterin. Das später zur Fahndung veröffentlichte Überwachungsvideo der Tat habe die Menschen bundesweit schockiert. "Die Macht der Bilder brach sich Bahn", hieß es im Urteil. Die Gewalttat sei hinterrücks im öffentlichen Raum geschehen, dort, wo wir alle uns bewegten. Es könne jedem passieren. Auch wegen der sogenannten "Generalprävention", mit der die Justiz von solchen Taten abschrecken will, sei die Strafe in dieser Höhe verhängt worden. Das nur "halbherzige Geständnis" wurde S. nicht strafmildernd angerechnet. Allerdings habe er glaubhaft Reue im Prozess gezeigt. Darüber hinaus sei es eine Spontantat gewesen.

Angeklagter wollte sich stellen

Positiv angerechnet wurde Svetoslav S. ebenfalls, dass er sich in Berlin der Polizei stellen wollte. Er selbst hatte im Prozess ausgesagt, sich wegen der in der Tatnacht konsumierten Drogen nicht an die Tat in der U-Bahnstation erinnern zu können. Doch als er die Videobilder erstmals gesehen habe, sei er schockiert gewesen. Zu diesem Zeitpunkt habe er als Bauhelfer in Marseille gearbeitet und sofort den nächstmöglichen Bus nach Berlin genommen. Durch das Bundeskriminalamt abgehörte Telefonate belegten das, hieß es im Urteil.

Verminderte Schuldfähigkeit nicht auszuschließen

Die 21. Große Strafkammer wollte im Urteil nicht ausschließen, dass der 28-jährige Bulgare bei der Tat erheblich vermindert schuldfähig war. Noch am Urteilstag war ein psychiatrischer Sachverständiger gehört worden, der im Auftrag der Staatsanwaltschaft ein Gutachten über Svetoslav S. und sein Leben erstellt hatte. Der Gutachter Alexander Böhle besuchte den Angeklagten fünf Mal in der Untersuchungshaft. Zehn Stunden lang untersuchte er ihn, führte Tests durch und sprach mit S. Sein Gutachten war entscheidend für das Strafmaß.

Vieh gehütet in Bulgarien

"Er war sehr freundlich, fast devot", beschrieb Böhle den Beschuldigten. Er habe größte quälende Schuldgefühle, immer wieder geweint, die Hand des Psychiaters ergriffen und festgehalten. Er habe kindlich und hilflos gewirkt. Die Familie des Angeklagten sei in dessen Kindheit am Schwarzen Meer in Bulgarien von Dorf zu Dorf gezogen und habe Vieh gehütet. Sein erster Job sei Muscheln sammeln am Strand gewesen. Mit 15 habe er seine jetzige Frau kennengelernt, doch beide Familien hätten die Beziehung nicht gut geheißen und das Paar verstoßen. Vor rund neun Jahren kam der Angeklagte dann als Gelegenheitsarbeiter mit Frau und Kindern nach Deutschland. In Polen überlebte er damals nur knapp einen Autounfall.

Hirnschädigung mit Verhaltensauffälligkeiten

Der Angeklagte und seine Frau hatten im Prozess behauptet, dass S. seit diesem Unfall völlig verändert sei. Der Psychiater bestätigte das im Prozess: Computertomografie und EEG hätten eine Frontalhirnschädigung ergeben, so der Neurologe. Das könne, wie in diesem Fall, zu einer "Affektinkontinenz" führen. Anders gesagt: "Gefühlsdurchfall", so der Gutachter. Der Angeklagte könne keine konstanten Gefühle haben, sie wechselten ständig. Das sei eine krankhafte seelische Störung. Mitunter seien auch aggressive Durchbrüche möglich.

Zusammenspiel mit Drogenkonsum

Die Hirnschädigung im Zusammenspiel mit dem Drogenkonsum könne nicht ausschließbar eine verminderte Steuerungsfähigkeit des Angeklagten am Tattag ergeben haben, hieß es schließlich im Urteil. Es folgt damit dem Psychiater. Gemäß Grundsatz "Im Zweifel für den Angeklagten" wurde die Höchststrafe für gefährliche Körperverletzung von zehn Jahren dementsprechend drastisch gesenkt. Dazu kommt allerdings die Verurteilung wegen Exhibitionismus: Zwei Wochen vor dem Tritt auf der U-Bahntreppe hatte sich der Beschuldigte nach Überzeugung der Richter vor einer Frau entblößt und masturbiert.

Revision ist möglich

Das Opfer der Tat blieb der Urteilsverkündung fern. Nach der Tat hatte sich die Studentin vier Monate vollkommen zurückgezogen. Seit Januar nimmt sie an einer Traumatherapie teil. Gegen das Urteil ist das Rechtsmittel der Revision zulässig.

Die Gesetzestexte § 20 StGB Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störung Ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewußtseinsstörung oder wegen Schwachsinns oder einer schweren anderen seelischen Abartigkeit unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. § 21 StGB Verminderte Schuldfähigkeit Ist die Fähigkeit des Täters, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, aus einem der in § 20 bezeichneten Gründe bei Begehung der Tat erheblich vermindert, so kann die Strafe nach § 49 Abs. 1 gemildert werden. § 323a StGB Vollrausch (1) Wer sich vorsätzlich oder fahrlässig durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel in einen Rausch versetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn er in diesem Zustand eine rechtswidrige Tat begeht und ihretwegen nicht bestraft werden kann, weil er infolge des Rausches schuldunfähig war oder weil dies nicht auszuschließen ist. (2) Die Strafe darf nicht schwerer sein als die Strafe, die für die im Rausch begangene Tat angedroht ist. (…)