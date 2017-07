Audio: 28.07.2017 | Inforadio | Barbara Zillmann

Jüdische Speisegesetze im Wandel - "Fleisch aus Tierfabriken, wie kann das koscher sein?"

29.07.17 | 08:58 Uhr

Die jüdischen Speisegesetze fordern einen achtsamen Umgang mit Tieren. Doch auch im Judentum gibt es weltweit Massentierhaltung und brutale Massenschlachtungen. Ist veganes Essen da eine gute Alternative im Sinne der Tora? Von Barbara Zillmann

Itay Novik ist Koch und "Food Designer". Der Israeli aus Tel Aviv wohnt in Berlin-Neukölln. Für ihn und seine Freunde ist es praktisch, vegetarisch oder sogar vegan zu leben: "Wenn du vegan lebst, ist es viel einfacher zu reisen. Ich kenne viele orthodoxe Leute, die in ein veganes Restaurant gehen, weil sie wissen: Da gibt es weder Milch noch Fleisch oder Eier. Damit sind sie 'sicher' und müssen nicht so viel fragen."

Die jüdischen Speisegesetze, "Kaschrut", enthalten viele Regeln, die einen achtsamen Umgang mit der Schöpfung, auch mit den Tieren fordern. "Du sollst das Lämmchen nicht in der Milch seiner Mutter baden", heißt es etwa bildhaft zur Trennung von milchigen und fleischigen Speisen. Doch auch im Judentum gibt es weltweit Massentierhaltung und brutale Massenschlachtungen. Da müsste der vegane Trend doch ganz im Sinne der Tora sein, zumal Früchte, Gemüse, Korn seit jeher als "parve" gelten, als neutral zwischen milchig und fleischig.

Novik selbst kochte zum Beispiel für die jüdische Lebensmittel-Messe "Nosh" im März und gestaltet bei jüdischen Events in Berlin das kulinarische Programm. Immer mit regionalen Zutaten – und je nach Wunsch – koscher, vegan oder mediterran.

Der Veganismus ist so etwas wie eine neue Religion

Während der jüdischen Lebensmittelmesse lud die Synagoge am Fränkeufer zur Diskussion über Veganismus und Judentum. Den Versuch, veganen Lifestyle religiös zu begründen, fand Itay Novik allerdings ein bisschen aufgesetzt: "Für mich wird das von außen ans Judentum herangetragen, es kommt nicht von innen. In der Bibel steht nichts von Fleischverzicht. Der Veganismus ist so etwas wie eine neue Religion, gerade für Nichtreligiöse. Es ist aber schön, Teil einer großen Idee zu sein."



Novik selbst ist nicht religiös. Ökologie ist ihm jedoch wichtig: In seiner Heimat Tel Aviv gebe es inzwischen zahlreiche vegane Restaurants und große Tierschutz-Demonstrationen.

Erst nach der großen Sintflut ging Gott einen Kompromiss ein

Schon seit der Antike wird das Thema Vegetarismus in der jüdischen Theologie diskutiert. Jonathan Schorsch, Professor für jüdische Religionsgeschichte an der Universität Potsdam, kommt aus New York: "Viele Religionsgelehrte sagen mit Blick auf biblische Texte, Gott habe die Menschen ursprünglich als Vegetarier gesehen. Die Schöpfungsgeschichte erlaube ihnen nicht, Fleisch zu essen, wohl aber Pflanzen. Erst nach der großen Sintflut ging Gott einen Kompromiss ein und erlaubte den Fleischverzehr mit vielen Einschränkungen, wobei der Mensch freundlich, sensibel und sorgsam mit Tieren umgehen soll." So jedenfalls ist das Ideal eines ethischen, eines koscheren Umgangs mit Tieren. In der Realität aber dominiert auch im Judentum und in Israel heute die Massentierhaltung – und das mit allen Nebenwirkungen.

Stichwort: Öko-koscher

"Fleisch aus Tierfabriken – wie kann das koscher sein? Die Trucks, das Verschiffen, die Umweltverschmutzung - wie kann etwas koscher sein, das so schlecht ist für Gottes Welt? Auch Leben und Tod der Tiere sind grausam. Das Fleisch kann vielleicht technisch, rein formal, koscher sein, aber wirklich koscher ist es nicht. Denn der Geist der Speisegesetze wurde hier vergewaltigt. Es reicht also nicht, die traditionellen Gesetze zu befolgen, diese Gesetze brauchen wieder ein Update", erklärt Jonathan Schorsch.



Öko-koscher ist das Stichwort einer großen Bewegung in den USA. Viele Rabbiner möchten sich nach einer gründlichen Debatte – ganz in der jüdischen Tradition – den veränderten historischen Bedingungen anpassen, meint Jonathan Schorsch. Er hat darüber auch mit Berliner Rabbinern gesprochen. Sein Fazit: Die Gruppe derer wächst, die die jüdischen Speisegesetze in eine ökologische Richtung weiterentwickeln wollen.